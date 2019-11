Hyundai genießt höchstes Vertrauen

Auch ein großer Name ist kein Garant für größtmögliches Vertrauen in einen Autohersteller. Das zeigt die Studie namens "Höchstes Vertrauen", die das Institut für Management- und Wirtschaftsforschung (IMWF) durchgeführt hat.



Mit Hilfe einer Social-Listening-Analyse wurde im Auftrag von Focus Money die öffentliche Meinung zu 6.499 Marken aus 225 Branchen und Produktkategorien in Bezug auf Seriosität, Weiterempfehlung, Vertrauen und Qualität eruiert. 698 dieser Marken wurden anschließend mit einem Siegel dekoriert.



Bei den Pkw-Herstellern sorgte der Erstplatzierte Hyundai für einen Überraschungserfolg, die koreanische Marke ließ beim Rennen um die Publikumsgunst locker Branchengrößen wie Mercedes und Aston Martin hinter sich. Bei den Motorrädern setzte sich Harley-Davidson vor Kawasaki, Aprilia und Yamaha durch. Und bei den Autovermietern Europcar vor Sixt, Hertz, Budget und Avis.

