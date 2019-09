Hyundai-Händlerfest: Hybrid im Mittelpunkt

Wer Interesse an einem Hybrid-Hyundai hat, kann sich vom 20. bis zum 22. September 2019 ausführlich informieren. Denn dann öffnen teilnehmende Hyundai-Händler unter dem Motto "Die Hyundai-Hybrid-Highlights" ihre Pforten.



Im Mittelpunkt stehen die elektrisch angetriebenen Fahrzeuge Kona Hybrid, Tucson Mildhybrid sowie die drei Varianten des neu aufgelegten Ioniq mit Elektro, Hybrid und Plug-in-Hybrid.



Zum Händlerfest gehören auch die YES!-Sondermodelle. Basierend auf der Ausstattungslinie Trend befinden sich dann DAB-Radio, Smartphone-Anbindung und Farbdisplay serienmäßig an Bord. Bei der erweiterten YES! Plus Variante stehen auch noch Navigation, Regensensoren sowie Klimaautomatik zur Verfügung. Auch 17-Zoll-Leichtmetallräder oder ein schlüsselloses Zugangssystem befinden sich im Angebot.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Mittwoch, 18.09.2019