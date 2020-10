Hyundai i20 als "N" ein Sportler

Der Hyundai i20 ist ein alltagstauglicher Kleinwagen. Mit den Standard-Motoren macht er aber eher in der Stadt und über Land den besten Eindruck. Jetzt enthüllt Hyundai den i20 "N" - also die sportliche Variante des City-Flitzers. Er soll sich auch auf der Autobahn gut machen. Traditionell bietet Hyundai Modelle als N-Version in einem strahlenden Himmelblau an. So war auch eine Boliden-Variante beim kürzlich vorgestellten i20 zu erwarten.



Der i20 N ist das passende Fahrzeug für diejenigen, die alle Vorzüge des ziemlich komfortabel gewordenen Standard-Modells zu schätzen wissen, aber gerne schneller fahren als der klassische Kleinwagenbesitzer. Wie die anderen N-Modelle, der i30 N und der i30 Fastback N, bietet der neue i20 N dank seiner erhöhten Motorleistung dynamischen Fahrspaß - ohne Abstriche im Alltag.



Der i20 N hat seine Wurzeln im Motorsport. Er ist vom Rallye-Fahrzeug i20 Coupe WRC inspiriert, mit dem Hyundai 2019 vier Saisonsiege einfuhr und sich zum WRC-Markenweltmeister krönte. Die Motorsport-DNA des neuen i20 N ist schn auf den ersten Blick am Karosserie-Design erkennbar. Es zeichnet sich durch einen sportlichen Gesamteindruck aus und folgt der neuen Design-Philosophie "Sensuous Sportiness", die dem Fahrzeug eine kraftvolle Optik verleiht.



Im Vergleich zur dritten Generation des Hyundai i20, die seit Anfang Oktober 2020 im Handel erhältlich ist, verfügt der i20 N über weitere aerodynamische Besonderheiten aus dem Motorsport. Dazu gehören die um zehn Millimeter geringere Bodenfreiheit und der vergrößerte Lufteinlass in der Frontschürze für den Turbomotor. Der breite Kühlergrill mit N-Logo weist ein einzigartiges Muster auf, das an eine karierte Ziel-Flagge angelehnt ist und die Rennstreckennähe des neuen i20 N unterstreicht.



Das sportliche Design setzt sich im Innenraum fort. Hier findet der Fahrer eine Vielzahl N-spezifischer Extras. Dazu gehören spezielle Sportsitze mit integrierten Kopfstützen sowie ein N-Lenkrad, N-Schaltknauf und Pedale in Aluminiumoptik. Im vollständig schwarzen Interieur stechen die markanten Akzente in der Farbgestaltung Performance Blue hervor.



Für gehobenen Fahrspaß im hat Hyundai einen 1,6-Liter-Turbomotor mit Benzindirekteinspritzung und ein knackiges Sechsgang-Schaltgetriebe (6MT) entwickelt. Der Motor kommt erstmals in einem europäischen Hyundai-Modell zum Einsatz. Er liefert eine maximale Leistung von 150 kW/204 PS und ein maximales Drehmoment von 275 Newtonmeter.



Mit 1.190 Kilogramm bringt der neue i20 N das gleiche Gewicht wie das i20 Coupe WRC auf die Waage. Das soll sich neben dem guten Handling auch in den Fahrleistungen bemerkbar machen. So beschleunigt der i20 N aus dem Stand auf 100 km/h in 6,7 Sekunden und erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 230 km/h.

