Hyundai i20: Schick und sicher

Als "Sensuous Sportiness", also als so etwas wie sensible Sportlichkeit beschreibt Hyundai die Designsprache des neuen i20, der auf dem Genfer Salon (5. bis 15. März 2020) debütiert. Mit seinem umfassenden Sicherheitspaket und Top-Vernetzung soll der Kleinwagen laut Hersteller in seinem Segment Maßstäbe setzen.



Außenrum ist der i20 komplett neu, innendrin hat sich ebenfalls einiges getan. Es gibt zum Beispiel eine digitale Instrumententafel und einen Navigationstouchscreen, jeweils im 10,25-Zoll-Format. Das Sicherheitspaket Hyundai SmartSense umfasst unter anderem den autonomen Notbremsassistenten der jüngsten Generation und eine navigationsbasierte adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (NSCC).



Unter der Motorhaube des etwas niedrigeren, breiteren und mit 4,04 Meter auch etwas längeren i20 arbeiten wahlweise zwei Benziner mit 84, 100 und 120 PS, das stärkste Aggregat, ein aufgeladener Dreizylinder, verfügt serienmäßig über ein 48-Volt-Mild-Hybrid-System und ist wie die 100 PS-Version optional mit einem Siebengang-Doppelkupplungsgetriebe (7DCT) oder dem neuen Sechsgang-Schaltgetriebe zu haben. Der Einstiegsmotor, ein 1,2 Liter-Vierzylinder, ist an ein Fünfgang-Getriebe gekoppelt.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Mittwoch, 19.02.2020