Hyundai i30: Ein kleiner König der Kompakten

In der Liga der Kompaktwagen geht es traditionell hoch her. Am Thron vom Branchenprimus wagt niemand zu rütteln. Dort ist der VW Golf fest verankert. Aber dahinter liefern sich einige interessante Modelle ein heißes Rennen. Einer dieser Teilnehmer ist der i30. Als Hyundai den Kompakten 2007 in Deutschland an den Start schickte, ahnte kaum jemand, dass eine neue Erfolgsgeschichte geschrieben wird.



Inzwischen ist der Hyundai i30 in Deutschland mehr als 300.000 Mal verkauft worden. Damit gehört er in seinem noch recht jungen Auto-Leben bereits zu den erfolgreichsten Modellen der Marke. Grund genug, das Erfolgsgeheimnis einmal zu beleuchten. Der Motor-Informations-Dienst (mid) hat sich deshalb auf Spurensuche begeben und mit Verantwortlichen aus dem Hause Hyundai gesprochen.



Es ist erst einige Wochen her, da hat Hyundai den i30 zur Frischzellen-Kur geschickt. Es gab Neuerungen beim Design, bei den Motoren und Getrieben sowie moderne Sicherheits- und Konnektivitätsfunktionen. Vor allem der neu gestaltete Kühlergrill mit 3D-Wabenstruktur und neuen LED-Scheinwerfer fällt sofort ins Auge. Im Innenraum setzt der Hersteller auf einen bis zu 10,25 Zoll großen Touchscreen-Bildschirm und digitale Helfer wie den autonomen Notbremsassistent mit Fußgänger- und Radfahrer-Erkennung sowie ein verbrauchsschonendes 48V-Hybridsystem.



Doch welche Rolle spielt der i30 für den Importeur? "Das Kompaktmodell ist eine der tragenden Säulen des Erfolgs von Hyundai in Deutschland. Wir sind sicher, dass wir mit dem i30-Facelift diese positive Entwicklung weiterführen werden", sagt Christina Herzog, Direktorin Marketing & Presse bei der Hyundai Motor Deutschland GmbH, im mid-Interview.



Was zeichnet das Facelift aus? Der i30 habe dezente, aber markante Design-Änderungen erhalten, die das Kompaktmodell noch sportlicher erscheinen lassen sollen, betont Oliver Gutt, Abteilungsleiter Produktstrategie & Produktmanagement bei der Hyundai Motor Deutschland GmbH. Vor allem die Ausstattungslinie N Line, die nun auch für den Kombi zur Verfügung steht, setze deutliche Akzente.



"Zudem bieten wir den i30 erstmals in Kombination mit einem 48-Volt-Hybridsystem und innovativem iMT-Schaltgetriebe an. Auf die neuen Technologien, die wir unter dem Begriff SmartTech zusammenfassen, sind wir ebenfalls besonders stolz. Sie heben den i30 auf eine neue Stufe", sagt Oliver Gutt dem mid.



Das neuartige manuelle Sechsgang-Schaltgetriebe arbeitet mit einer elektronisch geregelten Kupplung (iMT). Der Vorteil: Es entkoppelt den Motor in bestimmten Fahrsituationen und abhängig von der Drehzahl vom Getriebe und geht in einen kraftstoffsparenden "Segel"-Modus über, sobald der Fahrer den Fuß vom Gaspedal nimmt, erläutern die Hyundai-Ingenieure.



Beim überarbeiteten Hyundai i30 Fünftürer und dem i30 Kombi kann der Kunde zwischen den fünf Ausstattungslinien Pure, Select, Trend, Prime und N Line sowie fünf Motorisierungen wählen: einem 1.5-Liter-Benzinmotor, einem 1.0-Liter-Turbobenziner mit 48V-Hybridsystem, einem 1.5-Liter-Turbobenziner mit 48V-Hybridsystem und einem 1.6-Liter-Dieselmotor in zwei Leistungsstufen, der stärkere davon ebenfalls mit 48V-Hybridsystem.



Der Einstieg in die i30-Welt gelingt ab 18.990 Euro. Dafür gibt es den Fünftürer in der Ausstattungslinie Pure und mit dem 81 kW/110 PS starken 1.5-Liter-Benzinmotor.



Welche Zielgruppe möchte Hyundai mit dem Kompakten eigentlich ansprechen? "Mit unseren drei Karosserie-Varianten decken wir eine breite Zielgruppe ab. Der Fünftürer ist das optimale Alltagsfahrzeug, der Kombi ideal für Familien und Reiselustige, und der Fastback für all diejenigen interessant, denen ein elegant-sportliches Design besonders wichtig ist", sagt Christina Herzog dem mid. Alle drei Modelle bieten laut der Marketing-Chefin einen hohen Komfort und könnten mit zahlreichen individuellen Ausstattungsoptionen auf die eigenen Bedürfnisse angepasst werden.



Ralf Loweg / mid

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Mittwoch, 16.12.2020