Hyundai kombiniert Steuer mit Prämie

Hyundai wird die ab 1. Juli geplante Senkung der Mehrwertsteuer zu 100 Prozent an den Kunden weitergeben. Und das bereits jetzt, wie der Autobauer mitteilte. Kunden können sich ihren neuen Hyundai mit entsprechendem Vorteil also ab sofort sichern - die Auslieferung erfolgt dann ab dem 1. Juli 2020 beim Vertragshändler. Die neuen Preise mit 16 Prozent Mehrwertsteuer werden ab Ende dieser Woche auf der Hyundai.de kommuniziert.



Unabhängig von den Überlegungen der Bundesregierung hatte Hyundai bereits Mitte Mai mit einer eigenen Kaufprämie unter dem Motto "Be Happy. Be Hyundai." Fakten geschaffen. Diese Aktion - bei der bis zu 10.000 Euro Preisvorteil gewährt werden - wird bis auf Weiteres verlängert. Die reduzierte Mehrwertsteuer gilt selbstverständlich auch für diese Angebote.



Für die Modelle i20, i30, Ioniq Hybrid, Kona, Tucson und Santa Fe gibt es je nach Modell zwischen 3.500 und 10.000 Euro Vergünstigung beim Kauf eines sofort verfügbaren Neuwagens aus dem Lagerbestand bei allen teilnehmenden Hyundai Händlern.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Donnerstag, 18.06.2020