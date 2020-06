Hyundai-Leasing jetzt auch online

Für ausgewählte Modelle bietet Hyundai jetzt auch Online-Leasing an. Dabei werden die Vertragsabschlüsse virtuell am Computer oder Tablet erledigt, Auslieferung und Service erfolgen beim Vertragshändler vor Ort.



In einem ersten Schritt können auf diese Weise die Advantage-Sondermodelle von i20, Kona und Tucson in vordefinierten Farben und ausgewählten Motorisierungen geleast werden. Das einfache und sichere System für Privatkunden wurde in einer Kooperation mit Hyundai Leasing eingeführt, auch als Reaktion auf das sich ändernde Kaufverhalten. "Die Kontaktbeschränkung während der Corona-Krise hat uns gezeigt, wie wichtig es ist, unseren Kunden digitale Angebote zu machen. Wir stellen uns auf das 'New Normal' ein", so Jürgen Keller, Geschäftsführer Hyundai Motor Deutschland.



Leasing-Interessenten kommen demnach in nur vier Schritten zum Vertragsabschluss. Modell, Wunschfarbe, gewünschten Laufzeit (24, 36 oder 48 Monate) und Laufleistung (10.000 - 30.000 Kilometer pro Jahr) auswählen, dann werden die monatlichen Leasing-Gebühren angezeigt.



Im nächsten Schritt können optional ein Technik-Service-Paket und eine Vollkaskoversicherung dazu gebucht werden. Sobald Identität und Bonität geprüft sind, werden die Vertragsdokumente per Post zugesandt. Der regional passende Händler hält den Kunden "bis zur Auslieferung - die in der Regel innerhalb von nur drei bis vier Wochen erfolgt - über den Status seiner Bestellung auf dem Laufenden", heißt es bei Hyundai. Die Leasingraten für den i20 Advantage beginnen bei 142 Euro, für den Kona Advantage bei 210 Euro und für den Tucson bei 220 Euro.

