Hyundai nennt Preise für Kona Hybrid und Elektro

Frisches Make-up, neue Funktionen und höhere Effizienz: Hyundai hat die E-Versionen des Kona aufgefrischt - und nennt die Preise. Der Kona Hybrid startet bei 26.900 Euro, der Voll-Stromer Kona Elektro mit 39,2 kWh großer Batterie bei 35.650 Euro. Beide Versionen sind jetzt online konfigurierbar.



Ein Schwerpunkt der Auffrischungsarbeiten lag beim Design, das Hyundai als "markanter" tituliert. Neben diversen Kosmetikmaßnahmen wanderte das Hyundai-Logo bei beiden Modellen vom Kühlergrill auf das Stirnblech vor der Motorhaube. Schmalere LED-Tagfahrlichter sollen den Koreanern einen "durchdringenden Blick" verleihen.



Neu ist ein 10,25 Zoll großes, digitales Cockpit beim Kona Elektro, das beim Hybrid ab der Ausstattungslinie Trend zum Serienumfang zählt. Gegen Aufpreis kann es in den höheren Ausstattungsstufen mit einem ebenso großen Navigationstouchscreen in der Mitte des Armaturenbretts ergänzt werden, der beim Kona Elektro Prime-Paket schon inklusive ist.



Beim Kona Hybrid wird ein 1,6-Liter-GDI-Benziner mit einem Elektromotor kombiniert, die Systemleistung liegt bei 104 kW/141 PS, der Normverbrauch bei 4,3 Litern je 100 Kilometer. Den Kona Elektro gibt es in zwei Versionen: Mit 39,2-kWh-Batterie verfügt er über einen 100 kW/136 PS starken Elektromotor und schafft bei einem Normverbrauch von 14,3 Wh/100 km eine Reichweite von 305 Kilometern nach WLTP-Norm. Bei der Version mit 64 kWh großer Hochleistungsbatterie und 150 kW/204 PS starkem Elektromotor beträgt die Reichweite 484 Kilometer, den Stromverbrauch gibt Hyundai mit 14,7 in kWh/100 km an.

