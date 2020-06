Hyundai Santa Fe auf neuer Plattform

Der überarbeitete Santa Fe ist das erste Hyundai-SUV auf Basis der neuer Fahrzeugplattform. Der große Geländewagen ist seit 2001 in Deutschland erhältlich und hat erst kürzlich seinen 20. Jahrestag gefeiert. Mit den jüngsten Verbesserungen beim Design, den Technologien und Sicherheitssystemen will der Hersteller das Komfort-SUV nun noch hochwertiger erscheinen lassen.



Zum Facelift gehört die neu gestaltete Frontschürze, die von einem breiten, die Lichter umschließenden Kühlergrill mit 3D-Muster dominiert wird. Die T-förmigen Tagfahrlichter, in die auch die Blinker integriert sind, unterstreichen den robusten Charakter des Fahrzeugs. Lufteinlässe an den Seiten der Frontschürze verbessern den Luftstrom und vervollständigen den kraftvollen Eindruck ebenso wie breitere Radhausverkleidungen und optisch modifizierte Leichtmetallräder mit einer Größe von bis zu 20 Zoll.



Der Innenraum bietet im Vergleich zum Vorgängermodell mehr Platz, Komfort und Bequemlichkeit. Die aus Soft-Touch-Material gefertigten Oberflächen sollen das Auto auf ein neues Niveau heben. Das Armaturenbrett und Mittelkonsole haben sich auch gewandelt. Im Cockpit gibt es auch einen neuen 10,25-Zoll-Touchscreen. In der geschwungenen Mittelkonsole ersetzen Shift-by-wire-Tasten den Wählhebel.



Die verbesserte Aerodynamik erhöht die Kraftstoffeffizienz und Fahrleistung, und die Fahrgeräusche wurden durch erneuerte schallabsorbierende Systeme in vibrationsempfindlichen Teilen reduziert. Ab Herbst 2020 ist der geliftete Santa Fe deutschlandweit erhältlich.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Donnerstag, 04.06.2020