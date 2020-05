Hyundai und Legoland: Seit zehn Jahren Partner

Es darf gefeiert werden: Hyundai Motor Deutschland und das Legoland Deutschland Resort im bayerischen Günzburg können in diesem Jahr bereits auf eine zehn Jahre währende Partnerschaft zurückblicken. Und das Erfolgskonzept wird weitergeführt: Auch in den nächsten drei Jahren wird gemeinsam Mobilität für Groß und Klein erlebbar gemacht.



"Das Legoland Deutschland Resort bietet uns heute wie vor zehn Jahren eine fantastische Erlebniswelt, um unsere umwelt- und familienfreundlichen Modelle in einem passenden Umfeld zu platzieren", so Jürgen Keller, Geschäftsführer Hyundai Motor Deutschland. "Gemeinsam haben wir unserer Engagement weiterentwickelt und an die Bedürfnisse der Kunden angepasst."



Wie die Hyundai-Händler musste Legoland wegen der Corona-Pandemie seine Pforten lange geschlossen halten. Am 30. Mai 2020 dürfen die Besucher nun wieder kommen. Hyundai Deutschland stellt dabei wie gewohnt 30 familienfreundliche Fahrzeuge für Shuttle- und Dienstfahrten zur Verfügung - vom neuen Kleinstwagen i10 bis zum SUV-Flaggschiff Santa Fe. Der Trend zur Elektromobilität spiegelt sich auch in der Legoland-Flotte wider. Aktuell sind schon fünf Kona Hybrid im und um den Park herum unterwegs.



Seit Beginn der Zusammenarbeit im März 2010 gibt es auch die Hyundai Legoland-Fahrschule, in der schon die kleinsten Besucher Elektromobilität spielerisch erleben können. Kinder zwischen sieben und 13 Jahren dürfen auf Elektro-Flitzern ihren ersten eigenen Führerschein machen. Die beliebten Hyundai-Familientage mussten im Frühjahr wegen der Corona-Krise entfallen. Ob sie im Herbst wieder stattfinden können, wird geprüft. Auf der Hyundai Homepage wird rechtzeitig darüber informiert.

