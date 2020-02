Hyundai: Verkaufsberatung jetzt auch online

Wer keine Zeit hat, um zum Autohändler zu gehen, dem wird jetzt geholfen. Denn bei Hyundai öffnet der Online-Showroom seine virtuellen Türen. Damit bietet der Autobauer seinen Kunden die Möglichkeit, einen mit aktuellen Modellen ausgestatteten Online-Showroom virtuell zu betreten.



Das Besondere: Zwar ist der Kunde nicht wirklich vor Ort, doch der 350 Quadratmeter große Ausstellungsraum im fränkischen Elsenfeld ist so echt wie die vier Autos, die darin stehen.



Die vier Verkaufsberater, die über das Produkt informieren, sind ebenfalls real. Nur Verträge werden nicht übers Internet geschlossen. Im Online-Showroom sollen potenzielle Kunden im Vorfeld des Fahrzeugkaufs beraten werden - wo auch immer sie sich gerade befinden.



Nach dieser ersten Beratung führt der Weg dann zu einem nahegelegenen Hyundai-Händler. Außer an Feiertagen ist der Online-Showroom an sieben Tagen in der Woche geöffnet, täglich für zwölf Stunden zwischen 10 und 22 Uhr.

Donnerstag, 06.02.2020