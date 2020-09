Hyundai zeigt erste Bilder vom Tucson

Die Weltpremiere des neuen Hyundai Tucson erfolgt am 15. September 2020, doch schon jetzt gewähren die Koreaner erste Einblicke und zeigen Bilder von der vierten Generation des Kompakt-SUV.



Zu den neuen Design-Highlights gehören die Weiterentwicklung der bisherigen Scheinwerfer-Architektur zu einer Lichtsignatur mit dem Namen "Parametric Hidden Lights" sowie einen in zwei Zonen unterteilten Innenraum für die vorderen Passagiere.



Eingebettet in die Design-Philosophie "Sensuous Sportiness", die Hyundai weltweit erstmals mit dem neuen Elantra und in Europa mit dem neuen i20 vorgestellt hat, wird beim neuen Tucson eine Design-Linie unter dem Titel "Parametric Dynamics" eingeführt.

