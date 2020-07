i-Cockpit von Peugeot im Film

Der kompakte Peugeot 308 besitzt bereits das moderne i-Cockpit. Der Hersteller zeigt nun vom Interieur erste Videoaufnahmen. Sie geben einen detaillierten Einblick in den überarbeiteten Innenraum und zeigen die neue dreischichtige Lackierung "Vertigo-Blau".



Das i-Cockpit besteht aus einem zehn Zoll (25 Zentimeter) großen und hochauflösenden Kombi-Instrument, einem Touchscreen mit 9,7 Zoll (24,6 Zentimeter) und dem charakteristischen kompakten Lenkrad. Die drei Elemente sind genau aufeinander abgestimmt und lassen sich intuitiv bedienen. So bleibt die Aufmerksamkeit des Fahrers oder der Fahrerin stets da, wo sie sein soll: auf der Straße.



Das neue digitale Kombi-Instrument kann per Knopfdruck am Lenkrad bedient werden. Dabei stehen sechs verschiedene Konfigurationen zur Verfügung, die jeweils unterschiedliche Informationen anzeigen.



Auch der Touchscreen wurde erneuert: Dank der besonders klaren Oberfläche sind Kontraste schärfer und Farben leuchtender. Über den Touchscreen lassen sich zudem die Apps des Smartphones via der Funktion Mirror Screen steuern. Mirror Screen ist ab der Ausstattungsvariante Active Pack verfügbar.



Das neue Video- und Bildmaterial zum Peugeot 308 mit digitalem i-Cockpit finden Interessierte unter folgendem Link: https://de-media.peugeot.com/de/psa_dam/972/AP/view_gallery/123224-102682-119289-102685-102688-121201-121204-121207-21687-21696/pag/1.

