i20: Hyundai gewährt einen ersten Blick

Hyundai versüßt die Wartezeit auf den neuen i20: Die Koreaner zeigen erste Skizzen des vollständig überarbeiteten Designs des Kleinwagens. Die Premiere feiert der i20 auf dem Genfer Autosalon im März 2020. Hyundai kündigt weitere Details für die nächsten Wochen an.



Wie Hyundai erklärt, ist der i20 das erste Modell in Europa, das die zukünftige Design-Sprache "Sensuous Sportiness" trägt. "Sensuous Sportiness" beruht auf der Harmonie zwischen den zentralen Gestaltungselementen Proportion, Architektur, Styling und Technologie, so der Autobauer. Die neue Design-Richtung soll Hyundai-Fahrzeugen ein unverwechselbares Aussehen verschaffen und gleichzeitig einen emotionalen Wert für die Kunden schaffen.

