ID.4: VW zeigt vor dem Launch die Lounge

Der ID.4 ist Volkswagens erstes vollelektrisches SUV. Im Innenraum will VW durch ein großzügiges Platzangebot, puristisches Design, effektvolle Beleuchtung und nachhaltige Bezugsmaterialien eine moderne Wohlfühl-Lounge schaffen. Der Vorteil: Dank des kompakten E-Antriebs ergibt sich schon ganz grundsätzlich ein sehr großzügiger Innenraum.



Ein Beispiel sind die Sitze: Beim Editionsmodell ID.4 1 Max, das zum Marktstart in Deutschland debütiert, tragen sie das Gütesiegel der Aktion Gesunder Rücken (AGR). Sie lassen sich vielseitig elektrisch einstellen, ihre pneumatischen Lendenwirbelstützen integrieren eine Massagefunktion.



Die Weltpremiere des ID.4 soll noch in September 2020 stattfinden, erste Fahrzeuge werden noch in diesem Jahr ausgeliefert. Dabei soll das Fahrzeug nicht nur in Europa, sondern auch in China und später in den USA gebaut und verkauft werden. Die Marke Volkswagen investiert im Rahmen der Strategie "Transform 2025+" bis zum Jahr 2024 rund elf Milliarden Euro in die Elektromobilität.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Montag, 07.09.2020