iF Design Award: So sehen Sieger aus

Hohe Auszeichnung für den Iveco S-Way: Der Lkw gewann den renommierten iF Design Award 2020 in der Kategorie Automobile/Fahrzeuge. Der alljährlich von der iF International Forum Design GmbH, einer der ältesten unabhängigen einschlägigen Institutionen der Welt, ausgeschriebene Wettbewerb gilt als Maßstab für herausragendes Design.



Ausgewählt wurde der S-Way von einer internationalen Experten-Jury aus 7.298 Einreichungen. Kriterien waren der Innovations- und Ausarbeitungsgrad unter Berücksichtigung der Einzigartigkeit, Ausführung und Verarbeitung des Produkts. Bei der Funktionalität zählten Benutzerfreundlichkeit, Ergonomie, Sicherheit, ästhetische und emotionale Anziehungskraft, räumliches Konzept, unternehmerische Verantwortung in Bezug auf Produktionseffizienz und die Berücksichtigung von Umweltstandards, CO2-Effizienz und soziale Verantwortung.



Große Freude auch bei Kia: Dort feiert man den "Doppelschlag" nach dem "Hattrick" im Jahr 2019, als das Grundmodell, der Kombi Ceed Sportswagon und der Shooting Brake ProCeed den weltweit renommierten Preis gewannen.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Dienstag, 11.02.2020