Ikone auf neuestem Stand der Technik

Der Golf ist das erfolgreichste Auto aus Europa – seit mehr als 40 Jahren. Mit der achten Generation beginnt ein neues Kapitel in der Geschichte des Bestsellers: digitalisiert und intuitiv bedienbar.

Seit 1974 begeistert der Golf von Volkswagen Autofahrer auf der ganzen Welt. Generation für Generation setzte die Kompaktlimousine ihren beeindruckenden Siegeszug fort und erreichte sehr bald Kultstatus. Dass inzwischen die achte Version des Golf von den Bändern in Wolfsburg läuft, ist nicht nur eine logische Folge, sondern auch beeindruckender Beleg für eine sensationelle Erfolgsgeschichte dieser Ikone.

Das Geheimnis des VW Golf, nach dem zumindest in Deutschland eine eigene Fahrzeugklasse benannt ist, ist so simpel wie kompliziert – gewissermaßen Fluch und Segen: Der Golf muss immer ein Golf bleiben. Und als dieser auch zu jeder Zeit erkennbar sein.

Die große Kunst ist es deshalb bei jeder Neuauflage des Bestsellers, etwas völlig Neues anzubieten, aber unverkennbar der Alte zu bleiben. Volkswagen ist dieses Meisterstück nun zum achten Mal in Folge gelungen.

Klares Design und hohe Alltagstauglichkeit – das haben alle Generationen des Golf gemeinsam.

Version Nummer acht ändert an dieser „Tradition“ nichts. Auf den ersten Blick sieht man, dass sich gegenüber dem Vorgänger einiges an der Optik verändert hat. Nur was genau?

Das wohl prägendste Design-Element ist die für den Golf charakteristische C-Säule. Sie dynamisiert die Karosserie nach vorne, verdichtet den Körper nach hinten und überträgt die ikonische Grafik des Ur-Golf in die Gegenwart. Ebenso prägend ist die kraftvolle Schulter- und die sehr starke Heckpartie des Volkswagens.

Die Front mit dem betont schmalen Kühlergrill sowie ein umlaufender „Undercut“ – so nennt es VW – als scharfe Linie in Höhe der Türgriffe. LED-Technologie ersetzt in allen Versionen jegliche konventionelle Lichttechnik – das neue Lichtdesign wird dabei zu einem dominanten und unverwechselbaren Stilelement.

Die digitale Interieur-Architektur des Golf ermöglicht eine neue Dimension der intuitiven Bedienung. Als erster Volkswagen nutzt der neue Golf via „Car2X“ die Schwarmintelligenz des Verkehrs und warnt so vorausschauend vor Gefahren.

Der „Travel Assist“ macht es möglich, dass der Wagen auf Autobahnen bis 210 km/h assistiert und ohne aktives Lenken, Gasgeben und Bremsen gefahren werden kann. Insbesondere auf langen Strecken verbessern sich damit Komfort und Sicherheit.

Erstmals in der Geschichte des Golf vernetzt sich das Fahrzeug zudem serienmäßig mit seinem Umfeld: Die Car2X-Funktion nutzt die Informationen anderer Fahrzeuge im Umfeld von bis zu 800 Metern sowie Signale der Verkehrsinfrastruktur, um den Fahrer zu warnen und diese Warnungen auch an andere weiterzuleiten.

Massiv erweitert wurde die Serienausstattung: Schon die neue Grundversion hat den Spurhalteassistenten „Lane Assist“, das Um-feldbeobachtungssystem „Front Assist“ mit City-Notbremsfunktion und Fußgängererkennung, einen neuen Abbiegeassistenten, Car2X, ein digitales Cockpit, ein Online-Infotainmentsystem mit 8,25-Zoll-Touchscreen, ein Multifunktionslenkrad sowie LED-Scheinwerfer und -Rückleuten an Bord.

Bereits zur Grundausstattung gehören außerdem Features wie „Keyless Start“, die mobilen Online-Dienste und -Funktionen von „We Connect“ und „We Connect Plus“ sowie eine Klimaautomatik.

Für Vortrieb sorgte im mondsteingrauen (so nennt VW die außergewöhnliche Lackierung) Testwagen ein 150 PS starker eTSI Hybrid mit Siebengang-DSG-Getriebe (ab 30 205 Euro).

Das darin enthaltene neue 48-Volt-Mild-Hybrid-System ermöglicht es, mit komplett abgeschaltetem Verbrennungsmotor zu „segeln“ und so noch komfortabler zu reisen.

Das „Segeln“ spart Benzin und liefert ein Reichweitenplus. Beim Anfahren sorgt der elektrische Boost des eTSI für eine besonders kraftvolle Performance. Laut VW begnügt sich diese Antriebsvariante mit 4,7 Litern Superbenzin auf 100 Kilometern. Im Test, wo wegen der Corona-Pandemie vor allem Kurzstrecken auf der Tagesordnung standen, waren es genau sechs Liter.

Bei der Antriebspalette stehen zwei weitere Mild-Hybridantriebe (eTSI) mit 110 und 130 PS und zwei Plug-in-Hybride (1,4-Liter-TSI mit E-Maschine und Sechsgang-DSG) mit 204 und 245 PS als sportlicher Golf GTE zur Auswahl. Das Antriebsprogramm beinhaltet zusätzlich noch weitere Benzin- (TSI, ab 26 460 Euro) und Dieselantriebe (TDI, ab 25 630 Euro).

In Zeiten der Corona-Krise waren leider nicht so ausgiebige Testfahrten möglich wie sonst. Doch auch, wenn nicht so viele Kilometer gesammelt wurden, hinterließ der Golf VIII einen bleibenden Eindruck. Ob Straßenlage, Beschleunigung, Fahrkomfort oder Geräuschkulisse im Innenraum – das Testfahrzeug überzeugte in allen Belangen.

Das gilt natürlich auch für das Entertainmentsystem und die Gestaltung des komfortablen Innenraums. Von den ganzen technischen Neuheiten ganz zu schweigen.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 02.05.2020