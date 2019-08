Im Laufbus gegen Schulwegunfälle

Allein in Berlin registrierten die Behörden im Jahr 2018 insgesamt 2.680 Schulweg-Unfälle. Im Schnitt verunglücken also pro Schultag knapp 14 Schüler. Grund genug für die Unfallkasse Berlin und ihre Partner, alle Erstklässler mit einem Verkehrsheft auszustatten.



Das blaue Heft enthält einen Ausmalteil zum Thema Schulweg und wichtige Tipps für Eltern, worauf beim Schulweg zu achten ist. Aus gutem Grund. Denn Grundschüler sind besonders gefährdet. Auch wenn die Eltern den Nachwuchs in den ersten Tagen und Wochen oft noch begleiten: Bald müssen die Schulanfänger den Weg allein zurücklegen.



Laut Unfallkasse ist in spätestens zu diesem Zeitpunkt der "Laufbus" eine gute Alternative. Der funktioniert ganz einfach: Die Schüler laufen in der Gruppe von vorher verabredeten Haltepunkten gemeinsam zur Schule. An jedem Treffpunkt kommen neue Kinder hinzu. Begleitet wird die Gruppe meist von einem oder mehreren Elternteilen.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Mittwoch, 07.08.2019