In Indien läuft Daimler-Truck Nummer 25.000 vom Band

Schon seit 25 Jahren ist der Daimler-Konzern in Indien präsent. Zu den indischen Tochtergesellschaften gehört auch das Unternehmen Daimler India Commercial Vehicles (DICV). Seit Beginn des Exportgeschäfts 2013 hat DICV nun bereits die ansehnliche Anzahl von 25.000 Exporteinheiten produziert. Der Jubiläums-Truck - ein FUSO FJ 1823R - ging vor kurzem nach Saudi-Arabien.



Das Werk in Oragadam nahe Chennai ist Bestandteil des weltweiten Produktionsnetzwerks von Daimler Trucks & Buses. Zudem ist DICV der einzige Daimler-Standort, der für vier Marken - BharatBenz, FUSO, Mercedes-Benz und Freightliner - Motoren, Getriebe, Lkw und Busse produziert. Zurzeit liefert DICV in Indien produzierte Fahrzeuge in 50 Märkte in Afrika, Lateinamerika, im Nahen Osten und in Asien, darunter Chile, Elfenbeinküste, Kamerun, Ruanda, Ghana und Ägypten.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Freitag, 16.08.2019