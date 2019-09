Innovation trifft auf Design

Seit über vierzig Jahren bringt das Team um den Firmengründer Marijan Ivancan die Passion zum Auto in ihren insgesamt vier Filialen zum Ausdruck. Als einer der ersten Mazda-Händler in Deutschland eröffnete der Mann mit der Leidenschaft zum Automobil 1974 eine Autowerkstatt in der Heidelberger Innenstadt. Mit wachsendem Erfolg folgten in den nächsten Jahrzehnten Autohäuser in Mannheim, Ludwigshafen und Neustadt. Im Jahr 2010 erweiterte das Unternehmen sein Fahrzeugangebot und nahm Hyundai ins Programm. Seit 2015 ist das Autohaus autorisierter SEAT Vertragshändler. Mit Mazda fühlt sich Ivancan dennoch sehr verbunden. Der Erfolg der Marke spielt seit der Gründung eine wichtige Rolle für das weitere Wachstum des Autohauses.

Mazda CX-30

Als das zweite Modell der neuen Mazda Generation verkörpert der Mazda CX-30 all das Besondere, was einen Mazda ausmacht: ein elegantes Kodo Design sowie ein Interieur, das an die Bedürfnisse der Insassen angepasst ist. Auch bei diesem Modell steht die Harmonie zwischen Auto und Fahrer im Vordergrund – der Hersteller nennt dieses Prinzip „Jinba Ittai“. Technik und Design sind dabei auf puren Fahrspaß ausgelegt. Angesiedelt zwischen dem Mazda CX-3 und dem CX-5, verbindet das Crossover-SUV kompakte urbane Abmessungen mit Platz und Praktikabilität. Mit einer Länge von 4395 Millimetern, einer Breite von 1795 Millimetern, und einer Höhe von 2655 Millimetern wirkt der Wagen elegant und bewahrt zugleich die japanisch-minimalistische Ästhetik. Trotz seiner kompakten Außenabmessungen zeichnet sich das Innere durch Geräumigkeit und Komfort aus. Viel Abstand zwischen den Hüftpunkten der Vorder- und Rücksitze sowie die Möglichkeit der präzisen Lenkrad-Anpassung ermöglicht allen Fahrgästen eine ergonomische Sitzhaltung. Trotz der SUV-typischen Bodenfreiheit hat der Hersteller auf einen leichen Ein- und Ausstieg geachtet.

Innovatives Brennverfahren

Ab September ist der Mazda CX-30 bei Ivancan mit dem innovativen Skyactiv-X Motor erhältlich. Das X steht dabei für eine Mixtur aus Diesel und Benziner. Durch das fortschrittliche Brennverfahren Spark Controlled Compression Ignition (SPICC) wird die Verbrennung wie ein Dieseltriebwerk mittels Kompressionszündung eingeleitet. Somit ist der Skyactiv-X Motor der erste Serien-Benzinmotor, der dies ermöglicht. Der Motor arbeitet dadurch – im Vergleich zu den bisher angebotenen Modellen Skyactiv-G und -D – sehr leise. Das Mazda M Hybrid-System steigert zusätzlich die Effizienz, beeindruckt aber auch durch seine Fahrleistung. Der 2,0-Liter Vierzylinder, mit einer Leistung von 180 PS, hat einen Kraftstoffverbrauch von 5,6 bis 4,6 Liter je 100 Kilometer und CO2-Emissionen von 128 bis 105 Gramm pro Kilometer.

Hohe Sicherheit im Verkehr

Die bereits serienmäßig enthaltenen Sicherheitssysteme bieten den Insassen allseitigen Schutz vor nahenden Gefahren. Im Notfall wird der Fahrer durch einen Spurhalteassistent mit aktiver Lenkkorrektur oder einen Notbremsassistent mit Fußgänger- und Radfahrererkennung unterstützt. Des Weiteren reduzieren eine Müdigkeitserkennung und der Spurwechselassistent Plus die Unfallgefahr. Die adaptive Geschwindigkeitsregelanlage mit Stauassistenzfunktion und eine Verkehrszeichenerkennung bieten dem Fahrer umfassend Service im Straßenverkehr.

Neben dem breiten Spektrum an Sicherheitssystemen ist das Kompakt-SUV serienmäßig mit Voll-LED Scheinwerfern und Klimaanlage ausgestattet. Ebenso verfügt es über ein Mediensystem, das mit Apple und Android kompatibel ist. Das Head-up-Display mit Projektion in die Windschutzscheibe, die einzelnen Instrumente und das zentrale Display sind in einer klaren und schnell erfassbaren Optik gestalt und ermöglicht volle Konzentration auf den Straßenverkehr. red/pr

© Mannheimer Morgen, Freitag, 13.09.2019