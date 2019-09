Innovative und vielseitige Stilikone

Der Fiat 500 hat wieder eine Rekordmarke geknackt. Jetzt wurde das europaweit dreimillionste Exemplar der Baureihe verkauft, die aus drei Modellen besteht: dem ikonischen und stilvollen Fiat 500, dem vielseitigen, für junge Familien perfekten Fiat 500L und dem Crossover Fiat 500X. Die Erfolgsgeschichte des Fiat 500 ist eine internationale – 62 Prozent aller Fahrzeuge werden außerhalb von Italien gekauft. Die Heimat von Fiat ist dennoch der größte Markt für die Baureihe, gefolgt von Großbritannien, Frankreich, Deutschland und Spanien.

Der dreimillionste Fiat 500 ist ein Cabriolet, lackiert im eleganten Stella Weiß, das mit einem Hauch von Rosa perfekt zu den neuen Farben der Sitzbezüge passt. Diese sind in einer Kombination aus Schwarz und Weiß mit Effekten in Matelassé ausgeführt und weisen Eco-Leder im Schulterbereich sowie in Bordeaux gestickte Logos 500 auf.

Ein entscheidender Erfolgsfaktor des Fiat 500 ist die Auffächerung in eine ganze Fahrzeugfamilie, deren einzelne Modelle sich zwar in Einsatzbereich, Form und Persönlichkeit unterscheiden, aber alle die einzigartige DNA des Fiat 500 zeigen. Der Fiat 500 ist ein Symbol für italienische Handwerkskunst und ist weltweit als Stilikone anerkannt. Mit Innovationskraft und Premiumqualität hat er bewiesen, dass auch ein Kleinwagen weltweit erfolgreich sein kann.

Aktuell unterstreicht der Fiat 500 seine Vielseitigkeit mit den neuen Modellen Fiat 500 Star und Fiat 500 Rockstar. Auch der Fiat 500X zeigt sich im neuen Modelljahr gründlich überarbeitet. Seit der Markteinführung 2014 ist der Fiat 500X in seinem Segment Bestseller in Italien und behauptet europaweit eine Position unter den Top-Zehn der Zulassungsstatistik. Der Fiat 500X kombiniert zeitlosen Stil mit innovativer Technologie, die moderne Ansprüche an Mobilität erfüllt. So war der Fiat 500X das erste Modell, das mit der neuen Motorengeneration FireFly ausgerüstet wurde. Die Turbobenziner mit 1,0 und 1,3 Litern Hubraum sind die modernsten Triebwerke im Portfolio von Fiat Chrysler Automobiles (FCA).

Der komfortable Fiat 500L, maßgeschneidert auf die Anforderungen moderner Familien, komplettiert die Baureihe. Die 2017 in überarbeiteter Version vorgestellte Großraum-Limousine vereint den ikonischen Stil des Fiat 500 mit hohem Platzangebot, umfangreicher Technologie-Ausstattung und eigenständiger Persönlichkeit. red/pr

© Mannheimer Morgen, Freitag, 13.09.2019