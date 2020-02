Insignia GSi: Bald geht's los

Es kann losgehen: In Kürze öffnet Opel die Bestellbücher für den neuen Insignia GSi, das als Limousine und Kombi angebotene Spitzenmodell der Baureihe.



Angetrieben wird es von einem neuen, 230 PS starken Zweiliter-Turbobenziner, einer ebenfalls neuen Neunstufen-Automatik und dem Twinster-Allradantrieb mitsamt Torque Vectoring-Technologie. "Der Hightech-Allrad dosiert die Kraftverteilung in Millisekunden so, dass in jedem Fahrzustand jedes Rad das rechte Maß an Drehmoment bekommt", heißt es in Rüsselsheim. Deshalb biete der Insignia GSi beste Traktion auf jedem Untergrund.



Ebenfalls serienmäßig ist das mechatronische FlexRide-Fahrwerk des GSi, bei dem sich Stoßdämpfer, Lenkung, Gasannahme und Schaltpunkte der Automatik elektronisch gesteuert der jeweiligen Fahrsituation anpassen. Die Spreizung reicht dabei von sehr komfortabel bis extrem sportlich.

