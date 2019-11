Ionity setzt Brenner unter Strom

Flottes Laden auch am Brenner: Ionity hat jetzt im Parkhaus des Outlet Center Brennero einen weiteren Baustein seines europäischen Schnellladenetzes in Betrieb genommen. 350 kW Ladeleistung verspricht das Joint Venture von BMW, Daimler, Ford und der Volkswagen Group mit Porsche. Oder anders ausgedrückt: Autofahrer können ihr Elektrofahrzeug in weniger als 20 Minuten mit 100 Prozent Ökostrom volltanken.



Auch die neue Stromtanke verfügt über vier Anschlüsse mit modernster Ladetechnologie nach dem europäischen Ladestandard Combined Charging System (CCS). Der Brenner ist der dritte von 20 geplanten Standorten in Italien. Carpi und Valdicciana sind bereits in Betrieb gegangen.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Montag, 18.11.2019