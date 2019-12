Jaguar F-Type: Raubkatze in der Mucki-Bude

Seit 2013 ist der Jaguar F-Type auf dem Markt. Höchste Zeit für ein bisschen Facelifting also. Mehr Muskeln, mehr Dynamik - so preist der britische Autobauer den aufgehübschten Zweisitzer in Coupe- und Cabriolet-Form an.



Der F-Type bekommt für 2020 eine neue Frontpartie mit schmaleren Scheinwerfern, eine neu geformte Motorhaube und ein modifiziertes Heck. Das Motorenangebot startet mit dem Zweiliter-Turbo-Vierzylinder P300 und wird um eine neue Variante des legendären V8-Kompressors von Jaguar mit 331 kW/450 PS und den auf 423 kW/575 PS erstarkten V8 für das Topmodell F-Type R ergänzt. Bei diesem Modell geht es von 0 auf 100 km/h in 3,7 Sekunden, bei 300 km/h wird elektronisch abgeregelt.



Erhältlich ist der überarbeitete Jaguar F-Type ab März 2020 zu Preisen ab 64.200 Euro. Alle Modelle sind als Cabrio und Coupe verfügbar.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Dienstag, 03.12.2019