Jaguar will die IAA elektrisieren

Die IAA gibt sich im Jahr 2019 ein Saubermann-Image und setzt in Frankfurt am Main den Schwerpunkt auf umweltfreundliche Mobilität. Aussteller Jaguar Land Rover will entsprechend liefern und den IAA-Besuchern das Thema Elektromobilität umfassend näherbringen: mit interaktiven Präsentationen auf dem Messestand und Testfahrmöglichkeiten.



Elektrisch unterwegs ist Jaguar ebenfalls auf der Rennstrecke. Teil des IAA-Stands sind die E-Motorsportboliden der Briten: ein Jaguar I-Type aus der Formel E und ein Elektro-Rennwagen aus der Jaguar I-Pace eTrophy, der weltweit ersten Rennserie für batterieelektrisch angetriebene Serienfahrzeuge.



Gleich neben dem Fahrzeug-Display können die IAA-Besucher selbst erfahren, wie sich E-Racing anfühlt: in der Formel E Virtual Reality Experience Zone, die im Simulator einen lebensechten Eindruck von der enormen Dynamik elektrisch angetriebener Boliden vermittelt.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Freitag, 23.08.2019