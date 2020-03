JBL gibt im Kia XCeed den Ton an

Ein 320 Watt starker 8-Kanal-Verstärker plus acht Hochleistungslautsprecher vom Hochtöner bis zum 4-Liter-Subwoofer mit Passiv-Radiator im Gepäckraum: Beeindruckend, wie Kia in seinem neuesten Sondermodell für den guten Ton sorgt. Dabei zeigt schon der Beiname "JBL Sound Edition", wohin musikalisch die Reise geht.



Kia und JBL sind seit Jahren Partner, deshalb lag diese spezielle Kooperation nahe. Außer der Power-Anlage hat der Sound-XCeed neben diversen Assistenzsystemen unter anderem auch das noch 10,25-Zoll-Kartennavigationssystem, die Online-Dienste UVO Connect,18-Zoll-Leichtmetallfelgen, LED-Scheinwerfer und die Smartphone-Schnittstelle mit Sprachsteuerung an Bord. Dazu kommen digitaler Radioempfang, eine Rückfahrkamera, Dämmerungs-, Regen- und hintere Parksensoren plus beheizbare Vordersitze.



Für den Antrieb sorgen zwei Turbobenziner mit 120 und 140 PS, die Preisliste beginnt bei 24.990 Euro. Und als kleine Aufmerksamkeit des Hauses gibt's noch den tragbaren Bluetooth-Lautsprecher JBL FLIP 5 gratis dazu.

