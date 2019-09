Jeep jetzt auch im Breuningerland

Der Erwerb eines Autos kann zum Lustkauf werden. Vor allem Fahrzeuge der Marke Jeep stehen nicht so sehr für die reine Vernunftsentscheidung. Da ist schon Spaß bei der Sache. Passend dazu gibt es Jeeps jetzt auch im Breuningerland. Brunold Automobile, einer der größten Jeep-Händler Deutschlands, eröffnet in Zusammenarbeit mit FCA Deutschland den bundesweit ersten Jeep Store im Einkaufszentrum Breuningerland Sindelfingen bei Stuttgart.



"Das Besondere am Jeep-Shop im Breuningerland ist die direkt an den Showroom angrenzende Außenfläche sowie die unmittelbare Nähe zu den Probefahrtmöglichkeiten", sagt Claudio Distefano, Leiter Network Development bei FCA . Kunden bräuchten somit zwischen Beratung und Probefahrt keine langen Wege durch das Einkaufszentrum zurücklegen, wie dies bei anderen Konzepten nötig sei.



Verschiedene Flächen und Monitore bieten im Ausstellungsbereich des Shops vielfältige Möglichkeiten für Produktpräsentationen. Drei Fahrzeuge sollen stets im Shop ausgestellt sein, weitere Modelle werden im Außenbereich präsentiert. Die bauliche Planung des Shops übernahm ein eigens aus Turin angereistes Architekten-Team.

