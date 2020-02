Jeep lässt sich über die Schulter schauen

Jeep gewährt einen Blick durchs Schlüsselloch. Denn noch bevor man neue Modelle wie den Jeep Renegade 4xe und den Jeep Compass 4xe kaufen kann, sind sie online zu entdecken. Und das ist eine Menge, denn die exklusive "First Edition" der neuen Jeep-Modelle mit Plug-in-Hybrid-Elektrotechnologie ist der erste Schritt von Jeep zur Elektrifizierung in Europa.



Kunden, die eine Reservierung bis zum 9. März 2020 vornehmen, erhalten die limitierte "First Edition" und können sie auch als erste entdecken. Die UPE des Herstellers ab Werk für die Jeep Renegade 4xe "First Edition" beträgt 38.800 Euro in der Konfiguration "Offroad", die UPE für die Jeep Compass 4xe "First Edition" 43.300 Euro in der Konfiguration "Urban".



Beide "First Edition" basieren auf dem Topmodell der jeweiligen Baureihe, also dem Renegade Trailhawk beziehungsweise dem Compass S.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Dienstag, 04.02.2020