Jetzt kommen die Roboter-Autos

Die Autoindustrie vollzieht einen rasanten Wandel. Der Mensch wird in der neuen Auto-Welt nur noch Passagier sein, Roboter übernehmen dann das Kommando. Was vor wenigen Jahren noch unvorstellbar schien, könnte nach Ansicht der Branche schon bald Realität werden.



Volkswagen-Chef Herbert Diess jedenfalls erwartet, dass autonom fahrende Autos in wenigen Jahren marktreif sind. Denn bei den benötigten Computerchips verdoppele sich die Leistungsfähigkeit alle 18 Monate, sagte Diess der "Wirtschaftswoche".



Bei der eingesetzten künstlichen Intelligenz gehe die Entwicklung noch schneller: "Da ist absehbar, dass die Systeme bald in der Lage sein werden, auch die komplexen Situationen beim autonomen Fahren zu beherrschen", sagte der VW-Chef.



Beeindruckt zeigte sich Diess von Tesla: "Eine Stärke von Tesla ist, dass sie mit ihrer Flotte von Fahrzeugen ständig Fahrdaten sammeln und mit dem Einsatz von künstlicher Intelligenz das System damit immer besser machen."



Tesla-Chef Elon Musk geht davon aus, dass sein Unternehmen im Bereich autonomes Fahren bereits 2021 Level 5 erreichen werde. Level 5 ist die höchste und letzte Stufe in diesem Bereich. Level 5-Fahrzeuge können sich autonom im gesamten Straßenverkehr bewegen. Durch Umfelderfassung, ständige Vernetzung und Kommunikation ist vom individuellen Start bis zum frei gewählten Ziel kein Fahrer mehr erforderlich.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Dienstag, 08.12.2020