Jetzt zum Sommerreifen-Check

Dass die richtige Profiltiefe Leben retten kann - das hat sich herumgesprochen. Aber immer noch kümmern sich viel zu wenige Autofahrer rechtzeitig um mehr Profil. Dabei wäre jetzt in Sichtweite der Wechsel-Aktion von Winter- und Sommerreifen der ideale Zeitpunkt für einen prüfenden Blick auch vom Fachmann - dann ließe sich auch noch rechtzeitig Ersatz beschaffen.



Vorgeschrieben sind 1,6 Millimeter Mindestprofiltiefe. Das ist deutlich weniger als die drei Millimeter, die Experten für Sommerreifen mindestens empfehlen. Die Initiative Reifenqualität des Deutschen Verkehrssicherheitsrates (DVR) und seine Partner: "Eine wesentliche Rolle in Sachen Sicherheit spielt auch der Reifendruck." Dank der Reifendruckkontroll-Systeme (RDKS) würden viele Autofahrer bei Abweichungen rechtzeitig gewarnt. Trotzdem empfehlen die Experten bei jedem zweiten Tankstopp eine manuelle Reifenprüfung. Dabei sollten die Reifen auch auf sichtbare Beschädigungen gecheckt werden - auch das Reserverad.



Das Umrüsten von Winterreifen auf Sommerreifen eigne sich hervorragend, um die Reifen einem ausführlicheren Check zu unterziehen, so die Initiative. Fast alle Reifenhändler, Kfz-Werkstätten oder Autohäuser böten auch ganzjährig einen kostenlosen Reifencheck an. Der DVR: "Ein Reifenprofi sieht sofort, ob der Reifen noch ausreichend Profil hat, das Gummi porös oder der Reifen einseitig abgefahren ist."

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Mittwoch, 19.02.2020