Jubiläums-Boxster rollt mit 400 PS an

Ein besonderes Datum erfordert besondere Maßnahmen. Deshalb legt Porsche zum 25. Geburtstag seiner Roadster-Familie das Jubiläumsmodell Boxster 25 Jahre auf. Die Edition ist weltweit auf 1.250 Exemplare limitiert, ab sofort bestellbar und rollt Ende März 2021 zu den Händlern. In Deutschland beginnen die Preise bei 94.986 Euro.



Die Edition basiert auf dem 400 PS starken GTS 4.0-Modell mit Vierliter-Sechszylinder-Boxermotor. Das Sondermodell erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 293 km/h und sprintet in 4,0 Sekunden von null auf 100 km/h.



Der Boxster 25 Jahre greift zahlreiche Designmerkmale der Studie namens Boxster auf, die 1993 auf der Detroit Motor Show die Erfolgsgeschichte des offenen Zweisitzers einläutete. Die optisch kaum veränderte Serienversion ging 1996 an den Start und tritt heute, nach mehr als 357.000 produzierten Einheiten, in vierter Generation an.



Zu den prägnantesten Merkmalen des Sondermodells zählt die neu interpretierte Farbe Neodyme. In der Sonderedition kommt sie an der Frontschürze, den seitlichen Lufteinlässen mit Monosteg sowie bei den Schriftzügen und den zweifarbigen 20-Zoll-Leichtmetallrädern zum Einsatz. Porsche bietet den Boxster 25 Jahre in GT-Silbermetallic an. Darüber hinaus stehen Tiefschwarzmetallic und Carraraweißmetallic zur Wahl.

