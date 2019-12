Jubiläums-i8 aus Leipzig

Seit 2014 baut das BMW-Werk Leipzig den Plug-in-Hybrid-Sportwagen i8. Jetzt wurde das 20.000ste Exemplar zusammengeschraubt. Der Jubiläums-Roadster aus der auf 200 Einheiten limitierten Ultimate Sophisto-Edition ist in Sophistograu-Brillanteffekt lackiert und wird an einen Kunden in Deutschland ausgeliefert.



Werkleiter Hans-Peter Kemser: "Der BMW i8 ist ein ganz besonderes Automobil, das in einzigartiger Weise für die Fahrfreude aus Leipzig steht." Alle im Werk seien sehr stolz darauf, dieses Aushängeschild der Marke zu fertigen.



Der i8 kombiniert auf einzigartige Weise den Hybrid-Antrieb mit einer Fahrgastzelle aus carbonfaserverstärktem Kunststoff (CFK) und einem Alu-Rahmen für Motoren, Energiespeicher und Fahrwerk. Zum technischen Gesamtkunstwerk gehören noch Außenhautteile aus ultraleichten Thermoplast-Kunststoffen, Türen in CFK-Aluminium-Struktur und die Magnesium-Tragstruktur der Instrumententafel.

