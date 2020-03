Jürgen Klopp und der "Green Deal"

Opel will in kurzer Zeit nachhaltig emissionsarm und elektrisch werden. Zusammengefasst sind diese Ziele im "Green Deal", den Werbe-Ikone und Erfolgstrainer Jürgen "Kloppo" Klopp jetzt im Rahmen einer groß angelegten Kampagne vorstellt.



Klopps Kernbotschaft zur Aktion: "Man kann über die mobile Zukunft reden - oder schon heute Autos bauen, die CO2-Maßstäbe für morgen setzen. Damit die Zukunft allen gehört." Flankiert wird diese Ansage von günstigen monatlichen Finanzierungsraten für besonders effiziente Modelle von Astra über Crossland X und Corsa bis zu den neuen Elektro- und Plug-in-Hybrid-Modellen. "Das Angebot gilt auch für das komplette Nutzfahrzeug-Portfolio Combo, Vivaro und Movano", heißt es bei Opel. Einer der Kampagnen-Höhepunkt: die Händlerpremiere des vollelektrischen Corsa-e am 28. März.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Dienstag, 03.03.2020