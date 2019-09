Jugendherberge auf Rädern

Die erste fahrende Jugendherberge der Welt ist in einem Setra Doppelstockbus S 431 DT untergebracht. Feuertaufe hatte der Reisebus des Deutschen Jugendherbergswerks (DJH) am Rande des "SonneMondSterne-Festivals" im thüringischen Saalburg-Ebersdorf. Zwölf Gäste durften die Vorzüge dieser Reiseart hautnah miterleben und mit dem Doppelstockbus anreisen.



Der im DJH-Stil ausgebaute Setra Bus ist im Unterdeck mit einem Gemeinschafts- und Lounge-Bereich samt Multimedia-Entertainment System, Kühlschrank und Kaffemaschine ausgestattet. Die Besucher haben jederzeit die Möglichkeit, das Fahrzeug durch die Eingabe eines Codes am digitalen Zahlenschloss zu betreten. Im Oberdeck des Jugendherberge­Mobils (#JugendherbergeMobil) befinden sich zwölf bequeme Stockbetten, in denen die Gäste vor Ort, im parkendem Bus, schlafen können. Das soll es ermöglichen, beispielsweise auf Festivals erholsame Stunden zu verbringen und Energie zu tanken.

