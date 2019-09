Junge Leute mit alten Autos gesucht

Beim "Concours de Nonchalance" gibt es eine Altersregel: Auto und Fahrer dürfen zusammen nicht älter als 60 sein, wobei das Auto mindestens 20 Jahre alt sein muss. Am 23. November 2019 geht die Schau auf der Motorworld Classics Berlin in die zweite Runde. Und es werden noch junge Fahrer gesucht.



Bewerbungen mit einem Foto vom Auto sowie der Angabe von Erstzulassung und Geburtsdatum können Interessierte bis zum 1. November 2019 an cdn@motorworld.de schicken. Eine Jury wählt die Teilnehmer aus, die dann am 23. November auf dem Messegelände der Hauptstadt ihr Fahrzeug präsentieren dürfen. Am späten Nachmittag erfolgt die Prämierung der Gewinnerfahrzeuge. Neben Sachpreisen warten auch Trophäen in Form des Berliner Bären auf die Teilnehmer. Partner der Aktion ist die Auto Zeitung Classic Cars.



"Der Concours de Nonchalance ist das Gegenstück zum Concours d'Elégance", sagt Ulf Schulz, Projektleiter der Motorworld Classics Berlin. "Mit ihm boten wir bereits 2018 jungen Fahrern und ihren Youngtimern eine Bühne und waren mehr als überrascht über die Vielfältigkeit, Liebe und Begeisterung, mit der sich gerade junge Menschen für fahrendes Kulturgut interessieren." Man sei auch 2019 gespannt auf die bunte Mischung an Fahrzeugen und den dazugehörigen Geschichten.



Mit dem atmosphärischen Ambiente der historischen Hallen der Messe Berlin, dem Look and Feel der guten alten Zeiten und einem Unterhaltungsprogramm ist die Schau ein Lifestyle-Event für die ganze Familie und eine Reise in die Vergangenheit. Zu den Highlights gehören Sonderschauen zu den Themen Berliner Automobilbau, Motorsport sowie US-Cars und Lifestyle.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Freitag, 27.09.2019