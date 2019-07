Kabinett verstärkt E-Förderung

Steuerfreie Jobtickets, bis 2030 satte 50 Prozent Sonderabschreibungen auf die Kosten für Elektro-Lieferfahrzeuge, die 0,5-Prozent-Dienstwagenbesteuerung für E-Autos verlängert ebenfalls bis 2030: Diese und weitere Maßnahmen zur Förderung der E-Mobilität hat das Bundeskabinett jetzt beschlossen.



"Wir begrüßen die von der Bundesregierung eingeleitete Verlängerung der steuerlichen Förderung von Elektroautos", heißt es dazu von Renault Deutschland. "Das beschlossene Maßnahmenpaket wird die Elektromobilität in Deutschland weiter voranbringen", so Vorstandsvorsitzender Uwe Hochgeschurtz. "Der Markt für Elektroautos wächst stark, mit den Fördermaßnahmen wird diese Entwicklung in den nächsten Jahren weitergehen." Als Pionier und als einer der führenden Elektroauto-Anbieter werde Renault seine positive Entwicklung in diesem Markt fortsetzen.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Mittwoch, 31.07.2019