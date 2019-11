Kamiq GT nur für China

Das Modell könnte man sich auch gut auf deutschen Straßen vorstellen. Doch nach den aktuellen Plänen von Skoda bleibt der jetzt erstmals auf der Automesse in Guangzhou gezeigte Kamiq GT dem chinesischen Markt vorbehalten.



Lifestyle stand bei den Designern im Vordergrund, Skoda spricht von einer Kombination aus kraftvoller Formensprache des chinesischen City-SUV Kamiq mit der Eleganz eines Coupés. Angeboten wird der Asien-Tscheche mit zwei Benzinern mit 111 und 115 PS. Skoda-Chef Bernhard Maier: "Der Kamiq GT ist unser zweites Coupé-SUV und gleichzeitig das zweite Modell, welches wir exklusiv unseren chinesischen Kunden anbieten."



China sei seit neun Jahren größter Einzelmarkt der Marke und zudem der Markt mit dem größten SUV-Anteil. "Daher ist es nur konsequent, dass wir in China als einzigem Land weltweit jetzt fünf verschiedene SUV anbieten und so ein besonders breites Feld an Kundenwünschen abdecken", so Maier.

