Kaum länger als ein Kastenwagen

Eine gemütliche Sitzgruppe für bis zu fünf Personen mit einem Hubbett darüber, eine Küchenzeile mit viel Stauraum, ein voll funktionsfähiges Bad, eine ordentliche Heckgarage, ein Queensbett im Heck mit links und rechts zwei Kleiderschränken und das bei einer Fahrzeuglänge von nur 6,6 Metern, das bietet der Dethleffs Trend T 6557.

Der Markt für mobiles Reisen boomt. Neben ausgebauten Kastenwagen sind Teilintegrierte mit sieben Metern Länge in der Käufergunst vorn. Das von den Fränkischen Nachrichten getestete Modell liegt von der Länge her also dazwischen und überragt die Kastenwagen mit Einzelbetten nur um 24 Zentimeter in der Länge und 28 Zentimeter in der Breite, was zu einem völlig anderen Raumgefühl führt. Aber zunächst soll ein näherer Blick auf die einzelnen Features geworfen werden.

Durch eine immerhin 65 Zentimeter breite Aufbautür betritt man über die elektrisch ausfahrbare Stufe den Innenraum. Gegenüber befindet sich eine schöne L-Sitzgruppe, die zusammen mit dem drehbaren Fahrer- und Beifahrersitz bis zu fünf Personen Platz bietet. Das Dachfenster über dem Führerhaus bringt viel Licht herein.

Die Vorhänge am Fenster lassen den Innenraum mit den für die Sitzgelegenheiten verwendeten Stoffen sehr wohnlich wirken. Über der Sitzgruppe ist ein 100 mal 200 Zentimeter großes, nicht unterfedertes Hubbett eingebaut.

Trotzdem kommt der Dethleffs Trend in diesem Bereich auf eine Stehhöhe von 191 Zentimetern. Die zwei am Bett befestigten Hängeschränke werden bei Bedarf zusammen mit diesem elektrisch abgesenkt.

Links neben der Eingangstür befindet sich die Küchenzeile mit Spüle, Zweiflammkocher und abklappbarer Arbeitsplattenverlängerung, die durchaus etwas größer hätte ausfallen können. Die drei Schubladen und der Schrank darunter sowie der Hängeschrank darüber bieten ausreichend Platz für den Mülleimer, alle Vorräte und die Küchenutensilien.

An den Küchentresen schließt sich ein schmaler, aber hoher, 142 Liter fassender Kühlschrank mit 15-Liter-Frostfach und einer Schublade darunter an.

Gegenüber befindet sich der Eingang zum kleinen, aber feinen Bad. Das Waschbecken lässt sich zusammen mit der Rückwand über die Toilette schwenken. Dadurch erreicht die Dusche eine Grundfläche von 56 mal 87 Zentimeter. Der dabei mitgerechnete Radkasten stört wenig, denn man hat darüber beim Duschen ausreichend Armfreiheit.

Das Wasser wird über drei Abläufe in den Abwassertank geleitet. Das ist sehr praktisch, denn das Fahrzeug steht ja nie hundertprozentig eben. Eine Dachluke und viel Schrankraum ergänzen das Bad.

Während andere Fahrzeuge in dieser Größenklasse in der Regel ein Querbett im Heck haben, glänzt der Dethleffs Trend mit einem 148 mal 192 Zentimeter großen Queensbett, also einem mittig angeordneten und von beiden Seiten zugänglichen Bett.

Im ersten Moment fragt man sich, wie die Designer dies in einem nur 6,6 Meter langem Fahrzeug realisieren konnten, ohne Sitzgruppe und Bad zu klein werden zu lassen.

Tagsüber lässt sich an der Kopfseite des Betts ein 16 Zentimeter breiter Matratzenkeil herausnehmen, sodass die beiden Kleiderschränke links und rechts besser zugänglich sind. Nachts bleibt mit eingelegtem Keil allerdings nur ein rechts 18 und links 31 Zentimeter breiter Durchgang. Aufgrund der am Fußende runden Form des Betts sind nur die oberen 93 Zentimeter mit einem Lattenrost unterfedert. Die restliche Fläche ist aber zumindest durch Schlitze in der Spanplatte unterlüftet.

Unter dem Bett ist der 116 Liter fassende Wassertank untergebracht. Darüber und um den Tank herum bleibt jedoch immens viel Stauraum. Vor den beiden großen Kleiderschränken befindet sich noch jeweils ein großer Nachttisch.

Die Kleiderschränke bieten jeder eine stattliche 33 Zentimeter breite und 126 Zentimeter hohe Hängefläche. Zwischen den Kleider- sind noch zwei große Hängeschränke eingebaut – also insgesamt viel Stauraum für Kleidung. Schuhe passen in die zwei Bodentanks vor dem Bett und vor der Sitzgruppe.

Im Aufbau findet man fünf 220-Volt-Steckdosen und einen Zwölf-Volt-Anschluss für den Fernseher an der Wand zum Bad. Insgesamt ist die Beleuchtung besonders zusammen mit der Ambientebeleuchtung sehr gut und hell. Kritisieren muss man nur die zu weit vorne angeordneten und nicht schwenkbaren Leseleuchten im Hängeschrank über dem Bett, die blenden, und den im Aufbau fehlenden USB-Anschluss. Die drei Ebenen im Aufbau sind der Gesamthöhe des Fahrzeugs geschuldet, dürften aber ältere Nutzer stören.

Die Türen der über die volle Fahrzeugbreite zu nutzenden Heckgarage bieten links und rechts je eine Öffnung von 70 mal 85 Zentimetern. Innen ist sie 96 Zentimeter hoch, hat also eine ordentliche Größe. Der 90-Liter-Abwassertank ist vollkommen ausreichend groß bemessen.

Aufgrund seiner Länge und mit der optional erhältlichen 150-PS-Maschine lässt sich der Trend spritzig fahren. Insgesamt ist er recht handlich. Der Testverbrauch von 11,2 Litern auf 100 Kilometer war im Hinblick auf die zu bewegende Masse angemessen.

Der Grundpreis des Dethleffs Trend T 6557 beträgt 47 999 Euro. Zusammen mit dem wegen der Klimaanlage im Führerhaus notwendigen Chassispaket und dem Familypaket (Fliegengitter an der Tür, Fahrerhausverdunkelung, Zentralverriegelung der Aufbautür, usw.), einer Vier-Meter-Markise, der Rückfahrkamera, dem Hubbett über der Sitzgruppe, Fahrradhalter und weiteren Extras lag der Preis des getesteten Wohnmobils bei 60 236 Euro. Dafür bekommt man einen gut ausgestatteten, qualitativ hochwertig ausgebauten Teilintegrierten mit viel Platz zum Preis eines gut ausgebauten Kastenwagens.

Mit der Neuausrichtung seiner Einsteigerserie Trend hat Dethleffs einen Volltreffer gelandet. Der Käufer bekommt ein handliches, modern gestaltetes Fahrzeug mit guter Ausstattung zu einem attraktiven Preis.

Info: Weitere Bilder sind in einer Fotostrecke unter www.fnweb.de im Internet zu finden.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 21.09.2019