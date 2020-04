Kein Multi-Tasking am Steuer

Wer am Steuer telefoniert, Nachrichten postet, Fahrziele programmiert oder an der Audioanlage hantiert, bringt sich und andere in höchste Gefahr. "Multi-Tasking am Steuer funktioniert nicht. Hier ist jederzeit volle Konzentration gefragt. Alles andere ist viel zu gefährlich", heißt es bei der Sachverständigenorganisation Dekra.



Die größte Ablenkungsgefahr mit den fatalsten Folgen geht vom Smartphone aus. Laut einer US-Studie sind Fahrer, die das Mobiltelefon benutzen, rund viermal häufiger an einem Unfall beteiligt sind als andere. Und das Allianz Zentrum für Technik hat herausgefunden, dass Ablenkung der Auslöser für jeden zehnten Unfall mit Getöteten ist. Anders ausgedrückt: Dadurch sterben im Straßenverkehr mehr Menschen als durch Alkohol.



"Kein Autofahrer würde freiwillig während der Fahrt sekundenlang die Augen schließen", sagt Dekra-Unfallforscher Luigi Ancona. "Wenn wir aber beim Fahren aufs Smartphone schauen, hat das genau den gleichen Effekt: Wir legen zig Meter im Blindflug zurück. Bei 50 km/h sind es in zwei Sekunden bereits 28 Meter, bei Tempo 80 schon 44 Meter."



Aber nicht nur Telefonieren und Nachrichtenlesen oder -senden erhöht das Unfallrisiko am Steuer. Auch andere "Nebentätigkeiten" wie das Programmieren des Navis, die Suche nach einem Getränk oder der passenden Musik sind höchst riskant. "Selbst das Telefonieren mit Freisprecheinrichtung kann bei schwierigeren Gesprächen zu viel Aufmerksamkeit binden und vom Fahren zu stark ablenken", warnt Ancona.



Hier die wichtigsten Dekra-Tipps für eine möglichst sichere Fahrt:



- Bluetooth-Verbindung mit dem Fahrzeug vor der Fahrt herstellen

- Musik- oder Radioprogramm vor dem Losfahren festlegen

- Telefonieren mit ist Freisprecheinrichtung erlaubt - für längere Telefonate trotzdem anhalten

- Zum Essen und Trinken Pausen einlegen

- Navigationssystem vor dem Losfahren programmieren

- Änderungen am Navi dem Beifahrer überlassen oder dazu anhalten

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Donnerstag, 02.04.2020