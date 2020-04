Kein Wischiwaschi: So behalten Sie den Durchblick

Autofahrer haben sie immer vor Augen. Doch oft werden sie stiefmütterlich behandelt. Dabei gehören sie zu den sicherheitsrelevanten Bauteilen. Die Rede ist von Scheibenwischern. Denn wer bei der Fahrt den Durchblick verliert, bringt sich und andere in Lebensgefahr.



Aus diesem Grund sollten die Wischer regelmäßig geprüft werden - vor allem aber im Frühjahr. Schmierende und stotternde Wischerblätter gibt es nämlich nach der langen Wintersaison häufig. Eis, Salz und Schmutz setzen den Scheibenwischern zu, da können schnell kleine Risse entstehen. Die Folge: Die Windschutzscheibe wird nicht mehr streifenfrei sauber.



Experten empfehlen deshalb, jährlich die Wischer zu wechseln. Die Mehrheit der Autobesitzer in Deutschland folgt diesem Rat, so das Ergebnis einer aktuellen Umfrage des Autozubehör-Anbieters Heyner. Denn 39 Prozent der Befragten wechseln jährlich die Wischer, 25 Prozent sogar noch öfter. Dagegen tauscht mit 36 Prozent mehr als ein Drittel der Autobesitzer nur alle zwei Jahre oder noch seltener den Frontwischer.



45 Prozent der Befragten wechseln die Wischer erst, wenn Streifen und Schlieren bereits die Sicht stören, rund ein Viertel bei quietschenden Geräuschen, und 17 Prozent folgen dem Rat der Werkstatt. Dort kaufen die meisten Autobesitzer auch die neuen Wischer (35 Prozent), 22 Prozent erwerben sie im stationären Fachhandel und 21 Prozent im Online-Fachhandel. Neun Prozent der Befragten kauft sie im Discounter und sieben Prozent an der Tankstelle.



Nach jahrzehntelangem Einsatz wird nun der gute alte Bügelscheibenwischer zunehmend vom Flachbalkenscheibenwischer ersetzt, der keine Metallgelenke mehr hat. Der Vorteil: Eine Feder aus Metall gewährleistet eine gleichmäßige Auflage des Wischers auf der gesamten Länge. Das bedeutet weniger Angriffsfläche für Luftströme und eine bessere Wischleistung bei höheren Geschwindigkeiten.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Donnerstag, 23.04.2020