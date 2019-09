Keine Kannibalisierung der eigenen SUVs

Die Ceed-Familie hat noch einmal Zuwachs bekommen: Nachdem im vergangenen Jahr die dritte Generation der Schrägheck-Version des Kompakten von Kia Premiere hatte und kurz darauf der Kombi (SW) und das Coupé – unter dem Namen ProCeed – folgten, wurde nun bei einer Präsentation in Südfrankreich der Crossover XCeed vorgestellt. Der Nachkömmling wird in der Ceed-Familie alles andere als ein Schattendasein führen: Kias Deutschland-Chef Steffen Cost geht davon aus, dass im ersten vollen Verkaufsjahr der XCeed für mehr als 50 Prozent der Verkäufe stehen wird.

Der Ceed hat bisher schon dem Bestseller der vergangenen Jahre, dem Sportage, den Rang abgelaufen. Nun steht am 21. September erstmals der XCeed auf dem Hof der Händler, ein Fahrzeug, das nach intensiven Befragungen von potenziellen Kunden auf der Plattform des Ceed gebaut wird und die speziellen Merkmale von SUV und Coupé in sich vereint.

Wachsendes Segment

Der XCeed positioniert sich im immer noch wachsenden Segment der CUV/SUV, in einem Bereich, der einst vom Nissan Qashqai entdeckt wurde: dem Crossover. Ausgestattet ist er mit allem, was Kia im Moment an Assistenzsystemen im Regal hat. Besonderen Wert legten die Entwickler auf die Abstimmung des Fahrwerkes, das nicht nur sportlich anspricht – was auf den Küstenstraßen bei Marseille zu erfahren war – sondern auch schlechte Straßenbeläge klaglos wegschluckt.

Schon äußerlich hebt sich der XCeed deutlich von seinen Schwestermodellen ab: Coupéartige Dachlinie, bullige Heckansicht und um 3,7 Zentimeter höhere Bodenfreiheit geben dem Crossover ein ganz eigenes Aussehen. Gegenüber der Limousine ist er um 8,5 Zentimeter gewachsen. Der Radstand (2,65 Meter) ist gleich geblieben, die Karosserieüberhänge vorne und hinten wurden länger. Das bedeutet, dass Fahrer, Beifahrer und Fondpassagiere deutlich mehr Kopf-, Bein- und Schulterfreiheit genießen. Außerdem kann der XCeed mehr Gepäck unterbringen (426 Liter), übrigens auch mehr als die meisten Mitbewerber.

Der Innenraum lässt keine Wünsche übrig – besonders die zum Verkaufsstart angebotene „Launch Edition“ sorgt mit gelben Applikationen auf schwarzem Kunststoff für ein modernes Gesicht. Mit dem neuen 12,3-Zoll-HD-Display feiert im Cockpit des XCeed das erste voll digitale Kombiinstrument von Kia Premiere. Der 10,25-Zoll große Bildschirm des Navigationssystems lässt sich in mehrere (bis zu drei) Sektionen unterteilen. Er bildet zugleich die Schnittstelle zu den neuen Online-Diensten von Kia, für die es, wie für die Technik, sieben Jahre Garantie gibt.

Bekannte Aggregate

Motorisiert ist der XCeed mit den Aggregaten, die man auch von den Schwestermodellen kennt, drei Benzinern und zwei Dieseln. Das Leistungsspektrum reicht von 115 bis 204 PS – alle Aggregate erreichen die Euro 6d temp-Norm. Der schnellste XCeed ist der mit dem 204 PS starken 1.4 Liter-Benziner, der in 7,5 Sekunden auf 100 Stundenkilometer sprintet und es bis zu 220 km/h schafft. Neben dem Schaltgetriebe bietet Kia für die stärkeren Motorisierungen optional ein 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe mit Sportmodus an.

Angeboten wird der XCeed in vier Versionen: Schon die Einstiegsversion „Edition 7“ hat viele Features serienmäßig. Über die Varianten „Vision“ und „Spirit“ geht es schließlich zur Topausstattung „Platinum“, die viele elektronische Helfer schon serienmäßig enthält. Die Ausstattung schlägt sich natürlich auch im Preis nieder. Die Einstiegsversion mit kleinem Benziner gibt es schon ab 21 390 Euro, für die Platinum-Edition müssen 33 640 Euro auf den Tisch gelegt werden.

Noch ein SUV-artiges Fahrzeug in einem Segment, das auch schon von Kia gut besetzt ist – Sportage, Stonic, Niro – steht da nicht eine Kannibalisierung zu befürchten? Deutschland-Geschäftsführer Steffen Cost sieht da keine Gefahr: Die drei SUV und der Crossover sprechen jeweils unterschiedliche Kundenschichten an. „Der XCeed wird die ganze Ceed-Familie weit, weit nach vorne bringen,“ ist er sich sicher.

Dabei werden wohl der 1.6 Liter-Benziner (65 Prozent) und der 1.4-Liter Benziner (15 Prozent) den Großteil der Verkäufe ausmachen. Aber auch die Diesel behaupten sich und sind über die gesamte Marke hinweg gesehen auf dem Vormarsch. Insgesamt haben sich die Verkäufe von Dieselfahrzeugen um vier Prozent gesteigert, bei den Privatkunden sind es sogar 17 Prozent. „Ich glaube, dass das eine Trendumkehr ist,“ sagt Steffen Cost. Die (nahe) Zukunft werde einem sinnvollen Mix aus Verbrennungs- und Elektromotoren gehören.

Die alternativen Antriebe – dazu zählen die Mild Hybrids, die Plug Ins sowie die vollelektrisch angetriebenen Autos – machen mittlerweile über sieben Prozent der Verkäufe von Kia in Deutschland aus, „das ist mehr als nur eine Nische“ stellt Steffen Cost fest.

Auch für die Ceed-Familie werden alternative Antriebe eine zunehmende Rolle spielen. Ab kommendem Jahr wird es alle vier Modelle mit Mild Hybrids geben; außerdem werden der Ceed SW (Kombi) und der XCeed auch mit einem Plug in-Hybrid angeboten.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 07.09.2019