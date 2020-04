Kfz-Versicherung: Je zentraler, desto teurer

Die Postleitzahl des Wohnorts hat einen zum Teil deutlichen Einfluss auf die Höhe der Kfz-Versicherung. Laut einer aktuellen Erhebung variiert die Prämie innerhalb einer Stadt um bis zu 21 Prozent. Dabei wird es um so teurer, je näher die Wohnung an der Stadtmitte liegt.



"Im Stadtzentrum ist die Verkehrsdichte üblicherweise höher und es kommt häufiger zu Unfällen", erklärt Dr. Tobias Stuber, Geschäftsführer Kfz-Versicherungen bei Check24. "Das berücksichtigen die Versicherer bei der Beitragsberechnung. Daher werden in zentralen Stadtteilen höhere Kfz-Versicherungsbeiträge fällig."



So zahlt ein Pkw-Halter in Berlin-Grünau durchschnittlich 302 Euro für die Haftpflichtversicherung seines Golf 7. Im teuersten Postleitzahlen-Gebiet in Berlin-Wedding werden bei sonst identischen Tarifmerkmalen im Schnitt 365 Euro fällig.



Laut des Vergleichsportals unterscheidet sich der durchschnittliche Preis für die Kfz-Versicherung im Vergleich der 15 größten deutschen Städte auch in Frankfurt am Main (17,1 Prozent) und Hamburg (15,5 Prozent) deutlich. Die geringsten Preisunterschiede innerhalb eines Stadtgebiets gibt es demnach in München (6,7 Prozent) und Bremen (8,1 Prozent).

