Kfz-Versicherung: Lockdown kommt beim Kunden nicht an

Der Lockdown inmitten der Coronakrise hatte weitreichende Folgen. Auch welche, an die man nicht sofort denkt, wie zum Beispiel weniger Autounfälle. Eine weitere Folge: Kfz-Versicherer mussten weniger Schäden regulieren. Bei den Preisen der Versicherung spiegelt sich diese Entwicklung aber nicht wider. Das zeigt der Kfz-Versicherungsindex des Vergleichsportals Verivox.



Für Wolfgang Schütz, Geschäftsführer der Verivox Versicherungsvergleich GmbH, kommt die Entwicklung nicht überraschend: "Erstens steigen die Preise in jedem Jahr nach der Wechselsaison im November, um dann im Oktober wieder zu sinken. Außerdem sind Kfz-Versicherungstarife langfristig kalkuliert, so dass kurzfristige Entwicklungen weniger Einfluss haben."



Es gibt Versicherer, die Kunden an den Corona-Einsparungen beteiligen wollen. Schütz: "Der Kfz-Versicherungsbeitrag wird anhand der Laufleistung berechnet. Wer deutlich weniger gefahren ist, kann das seinem Versicherer am Jahresende mitteilen. Wenn dadurch der Beitrag sinkt, wird die Ersparnis rückwirkend zurückgezahlt."

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Donnerstag, 27.08.2020