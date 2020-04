Kia Ceed: Diesel jetzt mit Mildhybrid

Kia elektrifiziert den Dieselantrieb der kompakten Ceed-Familie: Der mit 115 und 136 PS angebotene 1.6 CRDi verfügt ab sofort serienmäßig über ein 48-Volt-Mildhybridsystem. Zu haben ist der Selbstzünder mit Stromunterstützung für Ceed, Ceed Sportswagon, XCeed und ProCeed. Die EcoDynamics+ genannten Mildhybride sind serienmäßig an ein "intelligentes Schaltgetriebe" mit elektronisch gesteuerter Kupplung gekoppelt. Optional können sie auch mit einem Sieben-Stufen-Doppelkupplungsgetriebe bestellt werden.



In den neuen Dieselversionen mit 48-Volt-Bordnetz und Lithium-Ionen-Batterie kombiniert ein zwölf kW starker Startergenerator die Funktionen eines Elektromotors und der Lichtmaschine. "Er unterstützt beim Beschleunigen den Antrieb, dient aber auch zur Stromerzeugung und gewährleistet so eine hocheffiziente Energierückgewinnung", heißt es bei Kia. Eine elektronische Steuerung soll für nahtlose Übergänge zwischen Antriebs- und Lademodus sorgen. Gegenüber den bisherigen Dieselmotoren sinken die CO2-Emissionen um bis zu 10,7 Prozent. Der Ceed 1.6 CRDi 115 EcoDynamics+ verbraucht je nach Ausführung im Schnitt 3,7 bis 3,9 bis 3,7 Liter pro 100 Kilometer.



Die Preise stiegen bei den Schaltversionen um 900, bei den Automatikmodellen um 750 Euro. Die Preisliste startet bei 22.490 Euro für den Ceed 1.6 CRDi 115 EcoDynamics+ in der Ausführung Edition 7. Die ist unter anderem mit Klimaanlage, 5-Zoll-Audiosystem, Bluetooth-Freisprecheinrichtung, Geschwindigkeitsregelanlage, Dämmerungssensor, Fernlichtassistent, aktivem Spurhalteassistenten und Frontkollisionswarner ausgestattet.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Dienstag, 28.04.2020