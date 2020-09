Kia-Kaufen per Internet

Kia konnte seinen Marktanteil in Deutschland von Januar bis August 2020 gegenüber dem Vorjahreszeitraum von 1,9 auf 2,25 Prozent steigern. Maßgeblicher Wachstumstreiber waren dabei die Zuwächse bei den elektrifizierten Fahrzeugen. So waren knapp ein Viertel der 40.054 Kia-Neuzulassungen Elektroautos, Plug-in-, Voll- und Mildhybride (24,9 Prozent; Vorjahreszeitraum: 9,1 Prozent).



Neben der Elektrifizierung gibt Kia jetzt auch bei der Digitalisierung ordentlich Gas - mit dem Neuwagen-Vertrieb per Internet. "Ab sofort finden Kunden auf der Website von Kia Motors Deutschland unter 'Online-Angebote' eine breite Auswahl kurzfristig verfügbarer Neufahrzeuge, die geleast, ab Oktober auch bar bezahlt und künftig zudem per Finanzierung erworben werden können", heißt es.



"Mit den neuen Online-Angeboten macht Kia im Kundenservice einen großen Schritt nach vorn", sagt Steffen Cost, Geschäftsführer von Kia Motors Deutschland. "Dabei geht es uns nicht um den günstigsten Preis, sondern um den größtmöglichen Komfort für unsere Kunden."

