Kia: Plug-in-Hybrid im Doppelpack

Kia will eine Marktlücke schließen. Der Autobauer bietet deshalb jetzt mit dem Ceed Sportswagon einen kompakten Kombi als Plug-in-Hybrid an. Parallel wurde eine weitere Variante des Bestsellers mit diesem Antrieb ausgerüstet: der neue Crossover XCeed. Der Marktstart der beiden Plug-in-Hybride ist am 7. März 2020.



Der Ceed Sportswagon und XCeed haben ein Parallel-Hybridsystem mit 1,6-Liter-Benzindirekteinspritzer und Elektromotor mit einer Gesamtleistung von 104 kW/141 PS. Im reinen Elektrobetrieb ermöglicht es eine Reichweite von bis zu 60 Kilometern (XCeed: 58 Kilometer) und eine Höchstgeschwindigkeit von 120 Stundenkilometern.



Die Preise starten für den Ceed Sportswagon Plug-in Hybrid bei 34.990 Euro, für den XCeed Plug-in Hybrid bei 35.990 Euro - abzüglich Umwelt-Bonus. Der Startpreis für den Kombi liegt dann bei 29.962,50 Euro, beim Crossover bei 30.962,50 Euro.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Mittwoch, 26.02.2020