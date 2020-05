Kia setzt den Rio unter Strom

Der Kia Rio fährt mit einem umfassenden Upgrade in die Zukunft. Die vierte Generation des Kleinwagens bekommt zum Modelljahr 2021 ein überarbeitetes Design, neue Sicherheits- und Infotainment-Technologien sowie eine grundlegend modernisierte Antriebspalette. Der frische Rio wird im dritten Quartal 2020 in Europa eingeführt.



Dabei kommt es zu einer Premiere: In der Topmotorisierung 1.0 T-GDI 120 (88 kW/120 PS) setzt der Hersteller erstmals ein Benzin-Mildhybridsystem ein. Der Verbrennungsmotor des neuen Antriebsstrangs wurde ebenfalls optimiert. Der 1,0-Liter-Turbobenziner, der neben der 120-PS-Version wie schon bisher auch in einer zweiten Variante mit 74 kW/100 PS angeboten wird, besitzt nun eine CVVD-Ventilsteuerung (Continuously Variable Valve Duration). Diese Technologie soll eine maximale Effizienz gewährleisten.



Außerdem gibt es bei der Topmotorisierung ein deutliches Plus in der Kraftentfaltung: Die DCT-Version des 1.0-T-GDI 120 mobilisiert jetzt ein maximales Drehmoment von 200 Newtonmeter, 16 Prozent mehr als bisher. Ebenfalls überarbeitet hat Kia die dritte Motorisierung des Rio, den 1,2-Liter-Saugbenziner mit 62 kW84 PS. Der Einstiegsmotor wurde unter anderem mit einem Dual-Port-Einspritzsystem ausgestattet.

