Kia Sorento: Standheizung zu verschenken

Eine Standheizung ist an kalten Wintertagen eine sinnvolle Sache. Wenn es diesen Luxus auch noch kostenlos gibt, wird vielen Autofahrern doppelt warm ums Herz. Wer jetzt einen Kia Sorento kauft, darf sich über eine schöne Bescherung freuen.



Ab sofort können Käufer des SUVs bei teilnehmenden Händlern eine Eberspächer-Standheizung (Hydronic D5S mit 5 kW Heizleistung) kostenlos erhalten. Die limitierte Aktion gilt für alle kurzfristig verfügbaren Sorento-Modelle und richtet sich sowohl an private wie gewerbliche Käufer. Der Kundenvorteil beträgt laut Hersteller rund 2.200 Euro.



Der Sorento ist mit einem 2,2-Liter-Tubodiesel ausgestattet, der 147 kW/200 PS leistet und der Abgasnorm Euro 6d-Temp entspricht. Das SUV gibt es mit Front- oder Allradantrieb, Sechsgang-Schaltgetriebe oder Acht-Stufen-Automatik sowie in fünf Ausstattungslinien.



Der Einstiegspreis liegt bei 35.750 Euro. Die meistgefragte Antriebsvariante, der Sorento 2.2 CRDi AWD Automatik, startet bei 39.750 Euro. Im Kaufpreis enthalten ist eine 7-Jahre-Herstellergarantie.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Montag, 11.11.2019