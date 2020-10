Kia Stonic als GT-Line

Die GT-Line steht bei Kia für eine sportliche Ausstattung. Jetzt gibt es auch das B-Crossover-Modell Stonic in der GT-Ausführung. Der im Herbst 2017 eingeführte Kia-Bestseller erhält zum Modelljahr 2021 noch eine technologische Modernisierung.



Neben neuen Infotainment- und Assistenzsystemen bietet der Stonic jetzt auch eine elektrifizierte Antriebsvariante: Die Topmotorisierung 1.0 T-GDI 120 mit 88 kW/120 PS verfügt serienmäßig über ein 48-Volt-Mild-Hybrid-System und das neue intelligente Schaltgetriebe (iMT) des Herstellers. Der neue Stonic GT-Line wird ausschließlich in dieser Motorisierung angeboten, die optional auch mit einem Sieben-Stufen-Doppelkupplungsgetriebe (DCT) erhältlich ist.



Die umfassend ausgestattete Sportausführung kostet in der Schaltversion ab 23.834 Euro und mit DCT ab 25.150 Euro. Bestellbar ist die neue Stonic-Variante ab Ende Oktober 2020, zu den Händlern soll sie im Januar 2021 rollen.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Mittwoch, 07.10.2020