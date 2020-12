Kia Stonic Mild-Hybrid: Der will elektrisieren

Mit dem Stonic offeriert der koreanische Autohersteller Kia ein spannendes Klein-SUV mit ordentlichem Raumangebot und guter Ausstattung zum kleinen Preis. Der Motor-Informations-Dienst (mid) hat sich von den Talenten des zum Modelljahr 2021 umfassend überarbeiteten B-Crossovers ein Bild gemacht.



Bei Kia spielt der Stonic seit 2017 in der Liga der Kleinen mit dem gewissen Etwas mit. Ein Auto aus dem B-Segment, das in Deutschland gerne als Polo-Klasse eingestuft wird, das aber anders als der Namensgeber eine gehörige Portion SUV-Gene mitbringen muss, um ein Crossover abzugeben. Mit seinen vielfältigen Individualisierungsmöglichkeiten gehört das von seinen Dimensionen her kleinste SUV von Kia nicht nur zu den Auffälligsten der Marke, es kommt auch noch gewollt hochbeinig daher.



Trotzdem eines vorweg: Querfeldein-Kraxeln kann das SÜVchen nicht, auch wenn die robuste Beplankung den Anschein erweckt. Immerhin verspricht die Anhängerkupplung des Testwagens einen Hauch von Abenteuer. Mit einer Zuglast von bis 910 Kilo kann man mit dem Stonic sogar mal zumindest ein Pferd stehlen. Theoretisch. Wenn es nicht vor der aufregenden Zweifarblackierung durchgeht. 29 Lackierungen stehen für den Stonic zur Wahl, davon 20 Zweifarb-Kombinationen, was im B-Segment besonders wichtig ist.



Wenn dazu noch ein Hauch von Intelligenz kommt, ist doch schon die halbe Miete eingefahren. Der Top-Motorisierung des Stonic, dem getesteten 1.0 T-GDI mit 120 PS, haben die Koreaner serienmäßig nicht nur ein 48-Volt Mild-Hybrid-System spendiert, sondern auch ein "intelligentes Schaltgetriebe" (iMT). Nimmt man etwa vor einer roten Ampel den Fuß vom Gas, entkoppelt das iMT den Motor verbrauchsoptimierend eigenständig vom Getriebe.



Beim Beschleunigen unterstützt die Lithium-Ionen-Polymer-Batterie den Verbrennungsmotor und trägt so zur Reduktion von Emissionen bei. Beim Bergabfahren oder Ausrollen entwickelt sie ihre Talente dann durch Stromerzeugung und Energierückgewinnung. Mit dem Sieben-Stufen-DCT kann der Kleine sogar segeln. Bei Geschwindigkeiten bis zu 125 Stundenkilometern schaltet sich der Verbrennungsmotor aus, bis man Gas, Bremse oder Kupplung wieder betätigt.



Von alledem bekommt man im Inneren des kleinen SUV wenig mit, das mit seinem Platzangebot weniger knausert als mit dem Verbrauch. Allerdings sollte der Mittelplatz zumindest von Erwachsenen nur über kurze Strecken genutzt werden. Der 350 bis 1.155 Liter große Kofferraum bietet für die meisten Aufgaben des Alltags völlig hinreichenden Platz. Im Cockpit geht es vor den bequemen und ordentlich verarbeiteten Sitzen in Stoff-Leder-Kombination mit gutem Seitenhalt übersichtlich zu.



Das serienmäßig mit einem 20,2 Zentimeter großen Touchscreen ausgerüstete Infotainmentsystem lässt sich einfach und intuitiv bedienen und über die Schnittstellen Android Auto und Apple CarPlay auch kabellos mit einem kompatiblen Smartphone verbinden. Für die notwendige Stromversorgung sorgen zwei USB-Steckdosen, eine vorne und eine hinten am Ende der Mittelkonsole im Fond - eher eine Seltenheit im B-SUV-Segment.



Der Einliter-Dreizylinder Benziner zeigt sich erfreulich kultiviert. Dank Turboaufladung ist im Zusammenspiel mit dem fein schaltenden Doppelkupplungsgetriebe flotter Vortrieb angesagt. Für den Sprint von 0 auf 100 km/h lässt sich das kleine SUV 10,4 Sekunden Zeit. Sie seien ihm gegönnt, hier kommt es doch nicht auf sportliche Höchstleistungen an. In der Spitze sind - falls erlaubt - 185 km/h möglich. Für den Verbrauch gibt Kia 4,7 Liter auf 100 Kilometer an, nach dem Test-Mix aus überwiegend Stadtverkehr und ein wenig Landstraße zeigt der Bordcomputer knapp über fünf Liter an.



Technische Daten Kia Stonic 1.0 T-GDI 120 DCT Spirit:



- Länge / Breite / Höhe: 4,14 / 1,76 / 1,52 Meter



- Motor: Vierzylinder Benziner



- Hubraum: 998 ccm



- Leistung: 88 kW/120 PS



- max. Drehmoment: 200 Nm



- Getriebe: Siebengang-Doppelkupplungsgetriebe



- Beschleunigung: 0 - 100 km/h in 10,4 s



- Höchstgeschwindigkeit: 185 km/h



- Normverbrauch: 4,7 l/100 km



- CO2-Emissionen: 107 g/km



- Preis: ab 24.174,79 Euro

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Freitag, 04.12.2020